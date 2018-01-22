Глава МИД Норвегии: Россия не представляет военной угрозы для королевства

ТРОМСЁ /НОРВЕГИЯ/, 22 января. /ТАСС/. Правительство Норвегии не считает, что Россия представляет военную угрозу для королевства, однако учитывает рост военного потенциала РФ в своей политике. Об этом заявила в понедельник на встрече с журналистами глава норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде, участвующая в международной конференции "Арктические рубежи" в заполярном Тромсё.

"У нас с РФ есть разногласия, мы также наблюдаем усиление российского военного потенциала и неоднократно на это указывали. Вместе с тем, мы неоднократно говорили и о том, что не видим со стороны России военной угрозы для Норвегии. Мы бы хотели сохранять и продолжать сотрудничество в РФ, однако есть факторы, которые мы при этом должны принимать во внимание", - отметила глава норвежской дипломатии.

По словам Сёрейде, в 2013-2017 годах занимавшей пост главы Минобороны королевства, стратегический баланс в Арктике, где Норвегия граничит с РФ по суше и морю, смещается в сторону России. При этом, по ее словам, отношения России с Норвегией, как и другими скандинавскими странами, всегда были ассиметричны, и эта ситуация для них не нова.

"Арктический регион является зоной ответственности и для НАТО. В последние три-четыре года мы обращали внимание альянса на необходимость создания новой более функциональной структуры командования, что сейчас делается, а также обновления его морского кластера. Наши морские территории очень велики и для нас важно как функционирование трансатлантических линий коммуникации, так и возможность следить за военной и гражданской активностью в арктических водах", - отметила министр, по словам которой много важных для Норвегии решений будут приняты на предстоящем саммите НАТО, который в июле будет принимать Брюссель.

Также дипломат заявила, что, несмотря на режим санкций и политические разногласия, Норвегия и Россия продолжают сотрудничать во многих сферах.

"Норвегия продолжает осуществлять практическое сотрудничество с Россией во многих областях, среди которых ядерная и радиационная безопасность, охрана окружающей среды, управление рыбными ресурсами, поиск и спасение. Сотрудничают наши пограничные службы и службы береговой охраны, - сказала Сёрейде. - Наши страны десятилетиями тесно взаимодействовали по широкому кругу вопросов и продолжают это делать".

По ее словам, Россия всегда была ключевым фактором во внешней политике Норвегии и многих других арктических держав. Как считает глава норвежской дипломатии, укрепление связей между этими странами по линии Арктического совета и расширение возможностей данного международного форума необходимо для развития региона.

"Хотя Норвегия и другие страны ввели ограничительные меры против РФ, нам все равно удается сохранять успешное сотрудничество - как на площадке Арктического совета, так и двустороннее. Мы видим, что это сотрудничество можно поддерживать, несмотря на то, что у нас есть разногласия по другим вопросам. Именно поэтому я считаю, что мы можем сделать так, чтобы Арктика оставалась регионом мира и стабильности", - отметила министр.

Арктический совет был официально учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Государствами-членами Арктического совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.