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Египет получил приглашение от российской стороны на Конгресс нацдиалога в Сочи

Международная панорама
22 января, 15:52 UTC+3 КАИР 22, января. /ТАСС

Спикер египетского МИД вновь подтвердил твердую позицию Каира, выступающего в поддержку политического решения в Сирии

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КАИР, 22 января. /ТАСС/. Египет получил официальное приглашение от российской стороны принять участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, намеченного на конец текущего месяца. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД АРЕ Ахмеда Абу Зейда, поступившем в понедельник в представительство ТАСС в Каире.

"Российская сторона передала в министерство иностранных дел Египта приглашение на конференцию с участием сирийских национальных сил, которые обсудят механизм достижения политического решения, чтобы положить конец кризису в стране", - указал он.

Спикер МИД вновь подтвердил "твердую позицию Египта, выступающего в поддержку политического решения в Сирии, которое должно сохранить сирийское государство, его единство и отвечать чаяниям народа страны, продолжающего страдать от бедствий войны и разрушений". По его словам, Каир также "поддерживает текущие переговоры под эгидой Организации Объединенных Наций в Женеве на основе политического урегулирования" и "приветствует любые другие инициативы", если они направлены на продвижение этих усилий.

Конгресс сирийского национального диалога намечен на 29-30 января в Сочи. Как ожидается, число его участников составит около 1,5 тыс. человек. Помимо сирийских сторон, предполагается участие наблюдателей, прежде всего ООН. Одной из задач Конгресса станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.

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Темы
Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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