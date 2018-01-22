Британский подросток хитростью раздобыл секретные данные ЦРУ

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. 18-летнему жителю Великобритании Кейну Гэмблу удалось получить доступ к почте директора ЦРУ, благодаря чему в его руках оказались планы секретных операций, которые Вашингтон замышлял осуществить на территории Афганистана и Ирана. Об этом сообщил журнал Newsweek.

История, о которой идет речь, произошла три года назад. Тогда Гэмблу было всего 15 лет, президентом США был Барак Обама, а директором ЦРУ - Джон Бреннан. По данным следствия, несмотря на юный возраст, Гэмбл активно интересовался политикой и весьма негативно отзывался о деятельности американских властей. "Меня все сильнее беспокоило, насколько американское правительство стало коррумпированным и бессердечным, и в итоге я решил, что на это надо дать какой-то ответ", - объяснял впоследствии мотивы своих поступков Гэмбл.

Для начала юноша получил доступ к аккаунту Бреннана на сайте провайдера Verizon. Для этого ему не пришлось прибегать к каким-либо изощренным хакерским техникам - он просто попытался войти в его аккаунт через сайт. Однако затея провалилась, так как он не смог назвать имя первого домашнего питомца главы американской разведки - такие вопросы интернет-сервисы используют, в случае если пользователь забыл пароль. На помощь Гэмблу пришла техподдержка Verizon - с помощью искусного манипулирования он смог заставить ее сотрудников поверить, что он является пользователем аккаунта и затем сменить пароль.

После этого, используя те же методы, Гэмбл одержал гораздо более важную победу - он раздобыл доступ к странице Бреннана в сервисе AOL. Это стало ключом к почте, списку контактов, облачному сервису iCloud и даже айпаду жены директора ЦРУ. "У него оказался доступ к чрезвычайно чувствительной информации, касающейся, помимо всего прочего, военных и разведывательных операций на территории Афганистана и Ирана", - заявил судья Дэвид Ллойд Джонс во время судебного разбирательства по данному делу.

Свободу Палестине

Полученную информацию Гэмбл передал организации WikiLeaks и частично опубликовал в Twitter. Свои сообщения он маркировал хэштегом #freePalestine ("Свобода Палестине"), объясняя это тем, что "правительство США убивает невинных людей". Ту же методику Гэмбл использовал, чтобы взломать аккаунты занимавшего в то время пост министра внутренней безопасности США Джея Джонсона. Это позволило ему прослушивать голосовые сообщения с его телефона, а также отправлять от его лица письма.

Гэмбл также взломал аккаунты советника Барака Обамы по науке и технологиям Джона Холдрена и заместителя директора ФБР Марка Джулиано. Взломав почту последнего, Гэмбл опубликовал в сети личные данные полицейского Даррена Уилсона, который застрелил темнокожего подростка Майкла Брауна в Фергюсоне (штат Миссури), что привело к массовым протестам в этом городе. Юноша также смог взломать телефоны директора Национальной разведки Джеймса Клэппера и президента Барака Обамы и сделал так, что звонившие им люди переадресовывались на номера офиса Движения за свободу Палестины.

Спецслужбы вышли на след

Активность подростка создала у американских спецслужб впечатление, будто против них действует целая группа хакеров. Власти США вышли на след Гэмбла спустя около двух лет, когда он проник в систему министерства юстиции США и получил доступ к 20 тыс. досье сотрудников ФБР. Власти США потребовали от полиции Великобритании немедленно арестовать его.

По мнению врачей, которые провели осмотр Гэмбла, он может страдать одной из форм аутизма. У юноши нет друзей, он ни с кем не общается кроме своей матери - уборщицы, которая в 1997 году выиграла в лотерею £1,6 млн, но потеряла их из-за невыгодных сделок с недвижимостью. Сам Гэмбл рассказал врачам, что для него не составило никакого труда поднять на уши все разведсообщество США. "Это было очень легко", - сказал он. В данный момент Гэмбл ожидает вынесения приговора суда.