Багдад получил приглашение от Москвы на Конгресс нацдиалога в Сочи

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Ирак получил официальное приглашение от РФ принять участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, запланированном на конец января. Об этом говорится в заявлении МИД республики, размещенном в понедельник на официальной странице в Facebook.

В нем отмечается, что посол РФ в Багдаде Максим Максимов передал приглашение главе МИД Ирака Ибрагиму аль-Джаафари от имени министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В ходе встречи аль-Джаафари также "подчеркнул заинтересованность [Ирака] в укреплении двусторонних отношений между странами и развитие сотрудничества в различных областях", сообщили в ведомстве.

Конгресс сирийского национального диалога намечен на 29-30 января в Сочи. Как ожидается, число его участников составит около 1,5 тыс. человек. Помимо сирийских сторон, предполагается участие наблюдателей, прежде всего ООН. Одной из задач Конгресса станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.