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Эрдоган заявил, что один человек погиб в Турции в результате обстрела из Сирии

Международная панорама
22 января, 15:32 UTC+3 МОСКВА 22, января. /ТАСС

Речь идет о сотруднике электроэнергетической компании "Тедаш"

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ТАСС, 22 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели одного сотрудника энергетической компании в провинции Хатай в результате обстрела со стороны Сирии.

"Сколько лет на нас нападают с севера Сирии... Вот и сегодня снова у нас есть погибший в результате попадания снаряда в Хатае в электростанцию", - заявил Эрдоган в понедельник во время выступления в Анкаре, которое транслируется телеканалом A Haber. Речь идет о сотруднике электроэнергетической компании "Тедаш".

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"Конечно, в этой борьбе [против террористов] у нас будут потери, будут герои. Но такие нападения не останутся без ответа, а их авторы заплатят очень большую цену. Мы разберемся с Африном и не отступим", - сказал Эрдоган. По его словам, у Турции "нет проблем с курдами, но есть вопросы к созданию [у границ страны] террористического коридора". "Это не курдский коридор, а террористический, и наша задача его уничтожить", - добавил президент.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и связанной с ними партии "Демократический союз" в сирийском районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. 

По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили 153 цели в Африне. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, в результате бомбардировок с воздуха в Африне убиты шесть мирных жителей и три бойца СНС. Турецкий Генштаб настаивает на том, что все погибшие "являются террористами".

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