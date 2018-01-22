Эрдоган подверг критике призыв США об ограничении продолжительности операции в Африне

АНКАРА, 22 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике призыв США к тому, чтобы военная операция ВС республики на севере Сирии была ограничена по масштабу и продолжительности. Об этом, как сообщает Анатолийское агентство, он заявил в понедельник во время выступления в Анкаре.

Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты призывают Турцию проявлять сдержанность и убедиться в том, что ее военные операции ограничены в масштабе и продолжительности, а также проводятся скрупулезно с тем, чтобы избежать жертв среди мирного населения".

"США призывают нас ограничивать время проведение операции, но им самим нужно задать вопрос о временных рамках их операции в Афганистане", - сказал Эрдоган.

Соединенные Штаты воюют в Афганистане с октября 2001 года, за это время погибли 2,35 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения. По состоянию на 30 сентября 2017 года в стране находились 15 282 американских солдата, а также 1202 гражданских сотрудника Минобороны.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и связанной с ними партии "Демократический союз" в сирийском районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили 153 цели в Африне. Как ранее сообщал телеканал Sky News Arabia, в результате бомбардировок с воздуха убиты шесть мирных жителей и три бойца СНС. Турецкий Генштаб настаивает на том, что все погибшие "являются террористами".

По словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, операция в Африне будет проводиться в четыре этапа, ее конечным итогом должно стать создание 30-километровой зоны безопасности на границе.