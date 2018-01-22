Суд Испании не стал выдавать европейский ордер на арест Пучдемона

МАДРИД, 22 января. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании не стал выдавать европейский ордер на арест бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона, который отправился в понедельник из Бельгии в Данию для участия в конференции в Копенгагенском университете. Об этом говорится в распространенном постановлении суда.

О выдаче ордера ВС просила прокуратура пиренейского королевства, которая обвиняет экс-главу регионального правительства в бунте, мятеже и растрате. "Судья Пабло Льярена принял решение оставить без удовлетворения просьбу прокуратуры выдать европейский ордер на арест" Пучдемона, отметили в ВС.

Пучдемон впервые покинул Бельгию с момента, как бежал туда в конце октября прошлого года. Копенгагенский университет пригласил политика принять участие в дискуссии о политическом будущем Каталонии. Ожидается, что конференция начнется в 14:00 по местному времени (16:00 мск).

Обсуждать события в Каталонии и их долгосрочное влияние на государственную и европейскую политику Пучдемон должен с профессором европейских исследований Копенгагенского университета, экспертом по международному праву Марлене Винд и профессором политологии того же учебного заведения Кристианом Ростбёллом. Ожидается, что модерировать дискуссию, тема которой сформулирована как "Каталония и Европа на перепутье демократии?", будет глава факультета политологии Миккель Ведбю Расмуссен.

На территории Испании продолжает действовать ордер на арест бывшего каталонского лидера.

27 октября каталонский парламент утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление Каталонии. После одобрения этой статьи было принято решение отстранить от должностей главу автономии и членов его правительства. Кроме того, был распущен каталонский парламент и назначены автономные выборы.