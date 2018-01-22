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Сирийская оппозиция: Москве должна быть отведена центральная роль в политпроцессе Дамаска

Международная панорама
22 января, 16:00 дата обновления: 22 января, 16:03 UTC+3

Цели Конгресса сирийского национального диалога для оппозиции пока не ясны, добавил представитель делегации сирийской оппозиции Наср аль-Харири

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. России должна быть отведена центральная роль в политическом процессе в Сирии. Об этом заявил в понедельник глава объединенной делегации сирийской оппозиции Наср аль-Харири на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Мы прибыли сюда надеясь, что России будет отведена в этом [политическом процессе] центральная роль, наряду с вашими военными действиями, которые, как вы сказали, являются беспристрастными, но большая часть сирийского народа считает иначе", - сказал он.

Объединенная делегация сирийской оппозиции также заинтересована в продолжении встреч с российскими представителями. "Мы прибыли сюда для того, чтобы добиваться политического урегулирования, - отметил аль-Харири. - Рассчитываем на дальнейшие встречи в этом формате".

Конгресса сирийского национального диалога

Истинные цели Конгресса сирийского национального диалога в Сочи для оппозиции пока не ясны, отметил аль-Харири. 

"В свете многочисленных заявлений и критики у нас есть сомнения в истинных целях Конгресса нацдиалога, - сказал он. - Мы не знаем, каковы цели этого мероприятия, каковы будут его итоги, и будет ли он успешным".

При этом он отметил готовность оппозиции работать "вместе с Россией над поиском путей политического урегулирования" в Сирии. "Мы не хотели бы, чтобы наш визит был первым и последним, - продолжил аль-Харири. - Рассчитываем на продолжение работы в этом формате. Он очень важен для реализации чаяний и надежд сирийского народа по реализации курса, который отличался бы от последних двух лет российского военного присутствия в Сирии".

Он также подчеркнул необходимость реализации резолюции ООН 2254, "которая подразумевает создание переходного органа управления [в Сирии]".

Конгресс сирийского национального диалога намечен на 29-30 января в Сочи. Как ожидается, число его участников составит около 1,5 тыс. человек. Помимо сирийских сторон, предполагается участие наблюдателей, прежде всего ООН. Одной из задач Конгресса станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.

 

 

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Темы
Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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