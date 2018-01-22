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СМИ: хуситы нанесли удар по месту проведения военного парада в Йемене, есть жертвы

Международная панорама
22 января, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

По предварительным данным, погибли семь человек, десятки ранены

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли и десятки получили ранения в понедельник в результате обстрела мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") военного парада в провинции Таиз на юго-западе Йемена. Об этом сообщает новостной портал Al Masdar online.

По его данным, мятежники выпустили несколько ракет из систем залпового огня по лагерю Аль-Хайями в местечке Маафер. Удар был нанесен во время парада по случаю начала нового учебного года для курсантов. Один из реактивных снарядов разорвался в непосредственной близости от главной трибуны, еще один - у главных ворот базы, остальные упали на жилые районы.

Участие в мероприятии принимал ряд высокопоставленных руководителей силовых структур и армии, в том числе замглавы МВД Йемена бригадный генерал Али Насер Лахшаа и помощник губернатора провинции Абделькави аль-Махляфи, они не пострадали. Среди погибших - двое военнослужащих и пять гражданских лиц, в том числе женщина и ребенок. Жертвой обстрела также стал оператор одного из йеменских телеканалов.

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