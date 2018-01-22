Посольство США в Израиле будет перенесено в Иерусалим до конца 2019 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 января. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что посольство США в Израиле будет перенесено в Иерусалим из Тель-Авива до конца 2019 года. Об этом он сообщил, выступая в понедельник с речью в Кнессете (парламенте Израиля).

"В ближайшие недели наша администрация продвинет планы по открытию посольства в Иерусалиме и посольство США откроется там до конца следующего года, - сказал он. - Иерусалим является столицей Израиля и в этом контексте президент [Дональд] Трамп отдал распоряжение Госдепартаменту начать предварительную подготовку переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим". Трансляцию выступления Пенса в Кнессете ведет парламентский канал израильского государственного телевидения.

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе посольства США в этот город из Тель-Авива. Пенс в воскресенье вечером прибыл в Израиль с трехдневным визитом в рамках ближневосточного турне, в рамках которого ранее он посетил Египет и Иорданию. Его визит изначально планировался на декабрь 2017 года, но был отложен из-за реакции в арабском мире на заявление Трампа о переносе посольства США в Иерусалим.

Палестинские власти вслед за заявлением Трампа отказались от контактов с американскими представителями, потому в ходе нынешнего визита Пенс не будет проводить переговоры с палестинским руководством.

Выступление Пенса в Кнессете в самом начале было прервано депутатами фракции "Объединенный арабский список", которые попытались сорвать речь вице-президента. Однако, они были выдворены из зала парламентской охраной, после чего Пенс заявил, что для него честь "быть в Иерусалиме - столице Государства Израиль".