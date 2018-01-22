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Мэй встретилась с Тиллерсоном в рамках его поездки в Великобританию

Международная панорама
22 января, 16:38 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 22, января. /ТАСС

После встречи с премьер-министром Великобритании госсекретарь США приступил к переговорам с главой британского МИД Борисом Джонсоном

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ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела в понедельник встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в рамках его поездки в Великобританию. О факте этой встречи, как информировало агентство Reuters, общественность известил представитель главы британского правительства, не сообщив при этом никаких подробностей состоявшихся переговоров.

После встречи с Мэй Тиллерсон приступил к переговорам с главой британского МИД Борисом Джонсоном.

По информации Reuters, до визита на Даунинг-стрит Тиллерсон уже посетил новое здание посольства США на правом берегу Темзы. О какой-либо церемонии формального открытия де-факто уже функционирующего дипломатического представительства с участием руководителя американского внешнеполитического ведомства не сообщается. Ранее в прессе звучали предположения, что Тиллерсон "откроет посольство", правда эти планы касались февраля и были связаны с отказом президента США Дональда Трампа прибыть в Великобританию на церемонию открытия.

О том, что глава Белого дома не станет посещать Великобританию с рабочим визитом, президент США сам написал в Twitter. "Причина, по которой я отменил мою поездку в Лондон, заключается в том, что я не поддерживаю решение администрации [бывшего президента США Барака] Обамы продать за гроши возможно одно из лучших посольств в Лондоне только для того, чтобы затем построить новое [посольство] в отдаленном районе за $1,2 млрд. Это плохая сделка. Я не собираюсь разрезать ленточку [на церемонии открытия нового здания диппредставительства]", - было сказано в заявлении на странице Трампа.

Как указала в этой связи газета The Times, решение продать здание диппредставительства, которое ранее располагалось на одной из центральных лондонских площадей Гровно-сквер, было принято на самом деле в октябре 2008 года, то есть еще до того момента, как Обама пришел к власти.

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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