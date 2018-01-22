НАТО поздравила Грушко с назначением на пост замглавы МИД РФ

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. НАТО высоко оценивает хорошие и профессиональные отношения в работе с Александром Грушко на посту постпреда РФ при альянсе и поздравляет его с назначением на должность заместителя главы МИД РФ. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе альянса, комментируя указ президента РФ об освобождении Александра Грушко от должности постоянного представителя при Североатлантическом альянсе и его назначении заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. В штаб-квартире НАТО также заявили о готовности работать с его преемником для повышения предсказуемости и транспарентности, а также снижения рисков в отношениях с РФ.

"Мы высоко оцениваем хорошие и профессиональные отношения, которые у нас были в работе с Александром Грушко. Мы поздравляем его с новым назначением. Мы готовы продолжать работу с его преемником ради достижения общих интересов наших народов, для повышения предсказуемости и транспарентности, а также снижения рисков", - отметили в пресс-службе альянса.

"Это дело России решать, на каком уровне она будет представлена в НАТО. Политика альянса в отношении РФ остается неизменной: сильная защита и осмысленный диалог. Мы ценим этот диалог с Россией и приветствуем дальнейшие дискуссии в рамках Совета Россия-НАТО и по другим направлениям, включая контакты между военными. Это сложный диалог, но именно поэтому он так важен", - сообщили в штаб-квартире НАТО.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин освободил Александра Грушко от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО). Соответствующий указ от 22 января опубликован на официальном портале правовой информации. "Освободить Грушко Александра Викторовича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе", - говорится в документе.

Другим указом от 22 января Путин назначил Грушко замглавы МИД РФ. "Назначить Грушко Александра Викторовича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в указе. Оба документа вступают в силу со дня подписания.

Грушко был назначен постоянным представителем РФ при НАТО в октябре 2012 года. Согласно информации на сайте МИД РФ, на дипломатической службе он находится с 1977 года. Работал в посольствах СССР в Нидерландах (1977-1980 годы), Бельгии (1985-1990 годы). В 2001-2005 годы - заместитель директора, а затем директор Департамента общеевропейского сотрудничества.

С сентября 2004 года - член коллегии МИД России. С сентября 2005 года по октябрь 2012 года - заместитель министра иностранных дел. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, присвоенный в июле 2004 года.