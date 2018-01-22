Глава британского Генштаба назвал РФ "наиболее комплексной государственной угрозой"

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС Великобритании генерал Ник Картер назвал Россию наибольшей угрозой Соединенному Королевству. Такое заявление он сделал, выступая в понедельник в Королевском институте объединенных родов войск (RUSI).

"Я полагаю, что она [Россия] представляет собой наиболее комплексную и эффективную государственную угрозу нашей стране со времен окончания холодной войны", - сказал Картер. При этом он заявил, что его коллеги в лице начальников генеральных штабов США, Франции и Германии разделяют эту точку зрения.

Начальник британского Генштаба поделился своими соображениями по поводу того, как противостоять РФ. "Россия признает силу, и мы должны создать действующие институты в соседних странах, чтобы они обладали достаточной силой, чтобы противостоять РФ, - сказал генерал. - Мы должны снизить уровень энергетической зависимости от России, мы должны рассказать российскому населению, что на самом деле происходит, мы должны защищать свои критически важные технические средства, например, в сфере кибербезопасности, и мы должны идентифицировать собственные слабые места, которые РФ использует для своего зловредного влияния и дезинформации, и уменьшить их количество".

Картер о зеленых человечках и танках

Начальник британского Генштаба заявил, что британские военные эксперты проанализировали исходящие со стороны России угрозы с позиций имеющихся у Москвы возможностей и намерений. "Мы не должны интерпретировать то, что мы видим, как возрождение российской практики холодной войны. Не следует рассматривать одну лишь операцию в Крыму", - сказал Картер.

"У них нет одной единственной модели конфликта с НАТО, они придерживаются многомодельного подхода, используя обычные, нетрадиционные и ядерные сферы, - заявил генерал. - Это гибридная версия, которая может задействовать "маленьких зеленых человечков", большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты. Их мышление очень гибкое. Их Генеральный штаб способен с легкостью изменяться, развиваться и извлекать уроки".

"Они [русские] знают, что демография не на их стороне, поэтому они развивают такой потенциал, который требует меньшего числа людей, например ракетные поезда и двухместные танки, - продолжил Картер. - Они разработали последовательные концепции в отношении техники и подготовки, которые сфокусированы на наших уязвимых местах".

Реакция России

Посольство РФ в Лондоне увидело в заявлениях Картера желание расширить государственные ассигнования на оборону. "Вызывает сожаление, что Россию представляют в качестве врага для того, чтобы оправдать более высокий оборонный бюджет", - говорится в сообщении, распространенном диппредставительством в Twitter.

Как сообщала ранее газета The Independent, в ближайшее десятилетие военный бюджет Соединенного Королевства может быть уменьшен на £20 млрд ($27,7 млрд). При этом разработаны планы по сокращению численности армии более чем на 14 тыс. человек. Предполагается, в частности, объединить подразделения десантников и королевских морских пехотинцев с целью экономии средств.