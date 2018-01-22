Генсек ООН пропустит экономический форум в Давосе

ООН, 22 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пропустит Международный экономический форум в Давосе. Об этом заявил в понедельник журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Из-за насыщенного графика он не поедет [в Давос] в этом году", - сказал Дюжаррик. Как сообщили ТАСС в канцелярии генсека, ООН на форуме будет представлять первый заместитель генсека Амина Мохаммед.

Гутерриш принимал участие в Давосском форуме в прошлом году. В 2016 году его предшественник на посту генсека Пан Ги Мун также участвовал в дискуссиях в швейцарском городе.

Форум в Давосе пройдет с 23 по 26 января, его ключевой темой станет четвертая промышленная революция.