Украина подаст в суд меморандум о нарушении РФ морского права 19 февраля

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Украина передаст в Международный арбитражный суд меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву 19 февраля. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала ATR министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"19 февраля мы подаем меморандум по Конвенции по морскому праву", - сказал он. Климкин добавил, что в июне текущего года украинская сторона подаст в суд еще один меморандум, который касается предполагаемых нарушений Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Крайний срок для подачи второго меморандума - 12 июня.

"То есть, там уже много разных вещей готово, я считаю, что это такой комплексный подход. Суд должен сначала их рассмотреть, потом у России будет шанс подать контрмеморандум, и потом начнутся слушания", - сказал Климкин.

Иск по морскому праву

Украина инициировала спор с РФ о Конвенции ООН по морскому праву 16 сентября 2016 года. По мнению украинской стороны, Россия нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах, включая права на природные ресурсы континентального шельфа. В связи с этим Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб. Представителем российской стороны в этом процессе является директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин, украинской - заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Постоянная палата третейского суда в Гааге опубликовала ранее документы, согласно которым Украине был дан срок до 19 февраля 2018 года на подготовку иска. Меморандум должен содержать изложение обстоятельств, на которые опирается украинская сторона, заявление по вопросу права и пояснения. В свою очередь Россия к 19 ноября 2018 года "должна будет представить свой контрмеморандум", содержащий, в частности, любые возражения по вопросам юрисдикции и приемлемости, ответ на украинский меморандум, любые встречные требования и необходимые пояснения.

Второй иск Украины против РФ

Киев обратился в Международный суд ООН с иском о нарушении Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации 16 января 2017 года. В тот же день украинская сторона направила просьбу об указании временных обеспечительных мер. В своем иске Украина, в частности, утверждает, что с 2014 года РФ якобы усилила свое вмешательство в украинские дела "путем военного вторжения на Украину", "финансирования террористических актов", а также в Крыму "захватила часть украинской суверенной территории военной силой" и на этих территориях "проводит целенаправленную кампанию по культурной чистке".

В связи с этим Украина требует признать Россию виновной в "спонсировании терроризма", обязать прекратить все формы поддержки провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, украинские власти требуют от России полной компенсации ущерба за сбитый над Донбассом малайзийский Boeing и обстрел гражданского населения на востоке страны.

Обеспечительные меры

Решение по обеспечительным мерам было вынесено инстанцией 19 апреля прошлого года. Суд постановил, что Россия в соответствии со своими обязательствами по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от действий, которые могут нарушать право "сообщества крымских татар на сохранение своих представительных учреждений, в том числе меджлиса", и "обеспечить доступность образования на украинском языке" в Крыму. Кроме того, инстанция призвала обе стороны разбирательства "воздержаться от действий, которые могут усугубить или обострить разногласия или осложнить разрешение спора". В то же время в отношении Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.

Комментируя это решение, в МИД РФ отметили важность того, что Международный суд ООН занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации" или о статусе Крыма.