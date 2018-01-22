СМИ: первый турецкий военнослужащий погиб при операции в Африне

АНКАРА, 22 января. /ТАСС/. Первый турецкий военнослужащий погиб в понедельник на третий день проведения операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии. Об этом сообщил телеканал NTV.

По его данным, солдат погиб при обстреле в районе деревни Гюльбаба в приграничной турецкой провинции Килис. Подробности произошедшего не приводятся.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили более 170 целей в Африне.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря курдской группировки "Силы демократической Сирии", в результате операции ВВС Турции погибли не менее 18 человек. Турецкий Генштаб настаивает на том, что все погибшие "являются террористами".

По словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, операция в Африне будет проводиться в четыре этапа, а конечным итогом станет создание 30-километровой зоны безопасности на границе.