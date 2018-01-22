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Климкин заявил, что находится в тесном контакте с Волкером

Международная панорама
22 января, 23:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, января. /ТАСС

Основными темами разговора, по словам главы МИД Украины, являются "Донбасс, формат миротворческой операции, освобождение заложников"

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КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что практически через день обсуждает со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером ситуацию в Донбассе и возможную миссию ООН.

"Мы [с Куртом Волкером] в принципе в таком очень постоянном контакте находимся, может, не каждый день, но каждый второй день обязательно," - сказал он в эфире телеканала ATR.

Основными темами разговора, по словам Климкина, являются "Донбасс, формат миротворческой операции, освобождение заложников - то есть безопасность, гуманитарный аспект, миротворческая операция".

На вопрос корреспондента о возможном общении Климкина с Волкером после встречи спецпредставителя Госдепа с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которая, по некоторым данным, состоится в ближайшие дни, глава МИД ответил: "Безусловно, будем мы с ним говорить".

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Персоны
Сурков, Владислав Юрьевич Климкин, Павел Анатольевич
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