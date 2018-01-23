Постпред Франции при ООН допустил возможность распада Сирии

ООН, 23 января. /ТАСС/. Ситуация в Сирии находится на перепутье, и страну может ждать распад на несколько частей, этнические чистки и новая волна терроризма и массовый исход людей, если международное сообщество не добьется мирного урегулирования конфликта. Такое мнение высказал в понедельник журналистам постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр, комментируя проведение Турцией военной операции против курдских формирований в районе сирийского города Африн.

"Если вопрос состоит в том, тяжела ли ситуация, то да, в этом нет никаких сомнений. Я твердо убежден, что страна стоит на перепутье, что возможно худшее: раздробление, этнические чистки, отчаяние суннитского меньшинства, которое приведет к новой волне терроризма, новым гуманитарным трагедиям, волнам миграции... Все это возможно", - сказал дипломат по итогам закрытого совещания Совета Безопасности.

В то же время он подчеркнул, что "другой путь, трудный путь к миру, все еще открыт". "Если мы закатаем рукава, если найдем способ убедить американцев, европейцев, русских и других действовать в одном направлении, добиваться мира, то это будет возможно", - отметил Делаттр. По его словам, международное сообщество должно признать необходимость "всестороннего политического решения в Сирии". "Единственный способ предотвратить мрачный сценарий - это всем вместе подготовиться к [встрече по Сирии под эгидой ООН в] Вене и другим дипломатическим мероприятиям, которые предстоят на этой неделе", - добавил французский постпред.

Операция в Африне

Генштаб Вооруженных сил Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в сирийском районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили более 170 целей в Африне. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря курдской группировки "Силы демократической Сирии", в результате операции погибли не менее 18 человек, которых турецкий Генштаб назвал террористами. Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что операция в Африне будет проводиться в четыре этапа, а конечным итогом станет создание 30-километровой зоны безопасности на границе.

Совет Безопасности ООН в понедельник в экстренном порядке обсудил ситуацию в Сирии, в том числе происходящее в Африне. С запросом о проведении встречи выступила Франция, и ее инициатива вызвала крайне негативную реакцию Анкары. После резких высказываний турецкой стороны французские официальные лица несколько раз повторили, что совещание СБ созывается в первую очередь для обсуждения положения в других районах Сирии, в том числе в пригороде Дамаска Восточной Гуте и провинции Идлиб.

Тем не менее по итогам встречи постпред Франции при ООН признал, что происходящее в Африне важно для расстановки сил в Сирии. В то же время он подчеркнул, что "есть много других элементов", из которых складывается требующая внимания сирийская "гуманитарная катастрофа". По его словам, к человеческим жертвам ведут боевые действия в Восточной Гуте и провинции Идлиб. Он высказал мнение, что при отсутствии должного внимания со стороны международного сообщества Восточная Гута "станет новым Алеппо".