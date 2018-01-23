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Трамп пообещал демократам иммиграционную реформу, но только в интересах страны

Международная панорама
23 января, 0:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, января. /ТАСС

В частности, президент США заявил о готовности начать такие переговоры после возобновления работы американского правительства

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ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник пообещал демократам в Конгрессе США начать переговоры по иммиграционной реформе после того, как работа американского правительства будет возобновлена.

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Уже третий день госучреждения не могут полноценно функционировать в связи с тем, что демократы в Конгрессе в конце прошлой недели помешали продлить их временное финансирование, необходимое в условиях отсутствия полноценного бюджета. Причиной послужил отказ республиканцев предусмотреть меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними. Однако в понедельник по этому вопросу был достигнут компромисс - демократы не блокируют финансирование правительства, а дебаты по мигрантам начнутся незамедлительно.

"Я рад, что демократы в Конгрессе образумились и теперь готовы выделить средства нашим военным, пограничной и экстренным службам, а также на страхование беззащитных детей, - говорится в заявлении Трампа, распространенном Белым домом. - Как я всегда и говорил, когда правительство получит финансирование, моя администрация приступит к решению проблемы совершенно бесчестной незаконной иммиграции".

"Мы достигнем долгосрочной сделки только в том случае, если это пойдет на благо стране", - добавил американский лидер.

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