CNN: разведкорабль ВМФ РФ замечен у берегов Восточного побережья США

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" замечен у берегов Восточного побережья США. С таким утверждением выступила в понедельник телекомпания CNN, которая ссылается на источники в минобороны США.

По их данным, "Виктор Леонов" находится в международных водах. Он был замечен примерно в 160 км к юго-востоку от Уилмингтона (штат Северная Каролина).

Как отмечает CNN, судно несколько дней назад покинуло Порт-оф-Спейн - столицу карибского государства Тринидад и Тобаго, после чего направилось на север. Курс корабля неизвестен, однако, как сообщили источники телеканала, ранее "Виктор Леонов" уже курсировал вдоль Восточного побережья США, где, в частности, расположены базы американских ВМС в Норфолке (штат Вирджиния) и Кингс-Бэе (штат Джорджия).

Последний раз "Виктор Леонов" был замечен у Восточного побережья США в марте прошлого года. Как сообщал тогда телеканал Fox News, разведкорабль прошел в международных водах приблизительно в 37 км юго-восточнее базы в Кингс-Бэе.

"Виктор Леонов" предназначен для перехвата радиопереговоров и изучения параметров сонаров. Данный тип (проект 864) представляет собой третье поколение кораблей, разработанных в СССР в 1980-х годах.