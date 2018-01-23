Агентство ООН надеется на увеличение взносов РФ на оказание помощи палестинцам

ООН, 23 января. /ТАСС/. Руководство Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) надеется, что Россия в будущем увеличит взносы в бюджет этой структуры, которые в настоящий момент составляют $2 млн в год. Об этом заявил в понедельник генеральный комиссар UNRWA Пьер Кренбюль, комментируя по просьбе ТАСС финансовые трудности у агентства, возникшие после резкого сокращения взносов Соединенными Штатами.

По его словам, на данный момент российский вклад "составляет $2 млн в год из расчета на пять лет, то есть $10 млн". "Конечно, мы надеемся на то, что в будущем мы сможем увеличить эту сумму", - сказал Кренбюль.

По его словам, Россия подала пример другим странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которые все активнее участвуют в деятельности агентства в качестве доноров. Как сообщил Кренбюль, руководство UNRWA добивается или уже добилось увеличения взносов от Индии и Китая, однако "понадобятся годы" для того, чтобы добиться от новых партнеров стабильного финансирования в крупном объеме. По его словам, в агентстве намерены искать новых доноров в Азии, а также расширять сотрудничество с европейскими странами, которые обладают "сильным потенциалом" по обеспечению палестинцев помощью.

Ранее в этом месяце США объявили, что перечислят UNRWA $60 млн, что составляет менее 20% ежегодных взносов США в бюджет агентства. Как сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в прошлом году США выделили UNRWA более $350 млн, что составило примерно половину всего бюджета агентства. На пресс-конференции в штаб-квартире ООН 19 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение американской администрации "серьезно подрывает усилия по удовлетворению нужд палестинских беженцев в регионе". По его словам, Россия будет "консультироваться со всеми заинтересованными странами" по вопросу о том, как выйти из сложившейся ситуации.

Как сообщил в понедельник глава UNRWA, в агентстве пока не планируют сокращать сотрудников, число которых составляет около 30 тыс. "Мы сказали сотрудникам, что сделаем все от нас зависящее, чтобы защитить их, но очевидно, что если мы не сможем восполнить сокращение финансирования США или в целом справиться с финансовым давлением, которое мы ощущаем каждый год, то мы можем оказаться в сложной ситуации позднее в этом году", - заявил Кренбюль, отвечая на вопрос ТАСС.

UNRWA учреждено в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН от 8 декабря 1949 года для обеспечения помощи арабским беженцам из Палестины, потерявшим дома и средства к существованию в результате арабо-израильского конфликта 1948 года. Агентство является вспомогательным органом ГА и защищает права палестинских беженцев, содействует им в получении образования, медицинского обслуживания, гуманитарной помощи и социальных услуг.