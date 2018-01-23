СМИ: при обстреле христианского района Дамаска боевиками погибли девять человек

ТАСС, 23 января. Вооруженные группировки вновь нарушили в понедельник режим прекращения огня и выпустили минометные снаряды по христианскому кварталу Баб-Тума в Дамаске. Как сообщил агентству SANA представитель полицейского управления Дамаска, один из снарядов разорвался на автобусной остановке. В результате погибли девять человек и еще 23 получили ранения.

Под обстрел попали соседние кварталы Касаа и Шуггур, там также есть пострадавшие и нанесен материальный урон.

Представитель полиции указал, что минометная атака была предпринята боевиками, базирующимися в регионе Восточная Гута под Дамаском. Сирийская артиллерия ответила огнем по позициям бандформирований и уничтожила их пусковые установки.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая 2017 года между странами-гарантами перемирия в Сирии - Россией, Ираном и Турцией. Командование ВС республики объявило о прекращении военных действий 22 июля прошлого года, однако боевики с тех пор неоднократно нарушали перемирие и подвергали столицу обстрелам.