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В Аргентине попросили президента страны обсудить с Путиным продолжение поиска субмарины

Международная панорама
23 января, 2:38 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 23, января. /ТАСС

Депутат парламента Гильермо Кармона также "выразил общую обеспокоенность в связи с очевидным сокращением" количества судов, которые задействованы в операции

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Подводная лодка San Juan

Подводная лодка San Juan

© EPA-EFE/ARGENTINA NAVY

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 января. /ТАСС/. Депутат парламента Аргентины Гильермо Кармона попросил президента республики Маурисио Макри обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продолжение участия России в поиске пропавшей подводной лодки San Juan.

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Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте законодателя.

Согласно этому документу, Кармона направил Макри письмо, в котором попросил "во время официального визита в РФ включить в повестку переговоров с президентом Владимиром Путиным просьбу о том, чтобы эта страна продолжила оказывать помощь в операции по поиску и спасению субмарины San Juan.

В послании депутат также "выразил общую обеспокоенность в связи с очевидным сокращением" количества судов, которые задействованы в операции.

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Встречи президентов России и Аргентины. Досье

Ранее официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил, что сроки окончания участия российских специалистов и океанографического судна "Янтарь" в поиске пока объявлены не были. В то же время он признал, что международная помощь не может предоставляться бесконечно. На фоне слухов о скором отзыве российских специалистов родственники членов экипажа субмарины подготовили письмо, в котором попросили руководство РФ продолжить участие в операции.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

В понедельник президент Аргентины прибыл в Москву. Во вторник Путин и Макри проведут переговоры.

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