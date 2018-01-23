СМИ: Трамп недоволен работой министра торговли

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп недоволен работой своего министра торговли Уилбура Росса и критикует его за "ужасные сделки". Об этом сообщил в понедельник информационный портал Axios со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их данным, Трамп во время закрытой части заседаний правительства несколько раз отчитывал 80-летнего Росса. Президент обвинял его в отсутствии понимания важнейших торговых вопросов. "Торговые сделки [заключенные министром] просто ужасны, - цитируют источники портала главу государства. - Ваше понимание торговли ужасно".

По данным портала, Трамп также критиковал умственные способности и компетентность главы министерства торговли США и выразил разочарование соглашениями, которые Росс заключил с КНР. Хозяин Белого дома, как отмечают источники, говорил, что руководитель ведомства "уже не тот, что был раньше". Axios также сообщает, что министр, состояние которого агентство Bloomberg в декабре 2016 года оценивало в $2,9 млрд, "засыпает во время заседаний".

Глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон заявил порталу, что Росс "остается важным членом экономической команды президента". Кроме того, пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс сказала в понедельник на брифинге для журналистов, что Трамп "на 100% доверяет".