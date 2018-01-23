Король Марокко назначил новых членов правительства

РАБАТ, 23 января. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI в понедельник назначил пятерых новых членов правительства, которое возглавляет генеральный секретарь умеренной исламистской Партии справедливости и развития, премьер-министр Саад ад-Дин аль-Османи. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press (MAP).

Пост министра территориального планирования, градостроительства, жилищной и городской политики занял Абдельахад Фасси Фихри, должность министра национального образования, подготовки кадров, высшего образования и научных исследований - Саид Амзази, министра здравоохранения - Анас Дуккали.

Государственным секретарем при министре национального образования, подготовки кадров, высшего образования и научных исследований, отвечающим за подготовку кадров, монарх назначил Мохамеда аль-Гарасса.

В то же время в составе правительства появился новый пост министра-делегата при министре иностранных дел по вопросам африканского сотрудничества, его получил Мохсин Джазули.

Все пятеро новых членов правительства принесли присягу Мухаммеду VI в королевском дворце в Касабланке, отмечает MAP.

Осенние отставки

24 октября 2017 года Мухаммед VI отправил в отставку трех министров и одного государственного секретаря правительства. Своих постов лишились министр национального образования, подготовки кадров, высшего образования и научных исследований Мухаммед Хассад, министр территориального планирования, градостроительства, жилищной и городской политики Мухаммед Набиль Бенабдаллах и министр здравоохранения Аль-Хусейн аль-Варди.

Кроме того, был отправлен в отставку государственный секретарь при министре национального образования, подготовки кадров, высшего образования и научных исследований, отвечающий за подготовку кадров, Аль-Арби Беншейх.

Причиной недовольства монарха стала медленная реализация профильными министерствами проектов на севере Марокко, в частности в городе Эль-Хосейма, где с октября 2016 по июль 2017 года проходили многотысячные антиправительственные акции, участники которых подвергали резкой критике социально-экономическую политику властей.

Марокканские наблюдатели, комментируя критику действий правительства со стороны дворца и состоявшиеся отставки, назвали принятые королем в октябре кадровые решения "политическим землетрясением".