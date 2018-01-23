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СМИ: сотни человек пришли на акцию протеста против Трампа у посольства США на Гаити

Международная панорама
23 января, 2:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Отмечается, что для разгона толпы полицейским пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух

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ТАСС, 23 января. Несколько сотен человек пришли в понедельник к американскому посольству в Порт-о-Пренсе, чтобы выразить протест в связи с оскорбительными высказываниями, предположительно произнесенными президентом США Дональдом Трампом в отношении ряда стран, в том числе Гаити. Об этом сообщило агентство Prensa Latina.

Манифестанты призвали Трампа принести публичные извинения за то, что, по сообщению американских СМИ, несколько дней назад на встрече с членами Конгресса США он назвал Гаити, Сальвадор и африканские страны "грязными дырами".

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Протестующие не смогли подойти близко к посольству из-за установленных полицией ограждений. Некоторые из них стали забрасывать стражей порядка камнями, после чего те вынуждены были применить слезоточивый газ. Кроме того, для разгона толпы полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Посольство было временно закрыто, а его сотрудники получили предписание соблюдать осторожность. Как ожидается, дипломатическая миссия возобновит работу во вторник. В демонстрации приняли участие в основном представители оппозиции.

Это уже вторая подобная акция протеста на Гаити. 18 января манифестанты также собрались у американского посольства в Порт-о-Пренсе и призвали гаитянское правительство выдворить из страны поверенного в делах США, если Трамп не прекратит "агрессию" против Гаити. Недовольство гаитян вызвало также решение администрации США закрыть программу, предоставлявшую иммигрантам с Гаити право на легальное проживание в стране.

Власти Гаити заявили, что глубоко шокированы и возмущены высказываниями Трампа. "Эти оскорбительные и достойные осуждения высказывания ни в коей мере не отражают мудрость, сдержанность и рассудительность, которые должны быть свойственны любому высокопоставленному политику", - отмечалось в заявлении гаитянского правительства.

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