Facebook анонсировала новые меры противодействия "российскому вмешательству"

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Американская корпорация Facebook будет требовать идентификацию от организаций, размещающих связанную с выборами рекламу в социальной сети. Данная мера принимается в качестве предотвращения приписываемого России вмешательства в выборные процессы в США, сообщил в понедельник менеджер продуктов Facebook Самид Чакрабарти, курирующий в компании взаимодействие с общественностью.

Он признал промах компании в недооценке степени опасности "использования сторонними игроками социальных СМИ в качестве информационного оружия". "Хотя мы об этом и не подозревали, во время выборов в США 2016 года российские субъекты создали 80 тыс. постов, которые за два года дошли до около 126 млн человек в Соединенных Штатах", - утверждал Чакрабарти. "Это был новый тип угрозы, который мы не могли легко предсказать, но мы могли сделать нечто большее", - признал он.

Представитель Facebook заверил, что в настоящий момент руководство компании "наверстывает упущенное время", в том числе путем разработки новых мер и инструментов для противодействия "российскому вмешательству".

"Скоро мы будем требовать от организаций, размещающих касающуюся выборов рекламу, подтверждать их принадлежность с тем, чтобы пользователи могли видеть, кто оплачивал эту рекламу. В конце концов мы будем архивировать образцы электоральной рекламы и делать их доступными для поиска в целях повышения отчетности", - рассказал Чакрабарти.

Американские СМИ и законодатели в последние месяцы не раз выступали с утверждениями о том, что Россия якобы размещала в американских социальных сетях политическую рекламу, чтобы повлиять на исход выборов 2016 года в США. В ноябре 2017 года представители Twitter, Google и Facebook выступали в связи с этим на слушаниях в Конгрессе США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее комментировавший утверждения на эту тему, заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальных сетях и не знает, кто стоит за такими заказами.