СМИ: полиция обвинила в терроризме трех граждан Чехии

ПРАГА, 23 января. /ТАСС/. Обвинения в терроризме выдвинуты полицией против трех граждан Чехии. Об этом сообщила во вторник газета Mlada fronta dnes.

Обвиненными являются бывший пражский имам Самер Шехаден, его брат 27-летний Омар с женой Фатимой. До принятия ислама, как отмечается в материале, имя 24-летней женщины было Кристина. Братья родились в Праге в семье выходцев из Палестины.

Спецслужбы установили, что Омар в октябре 2016 года выехал в Сирию, где присоединился к боевикам созданной "Аль-Каидой" террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ). Вслед за ним туда отправилась Фатима.

Ключевой фигурой в обвинении является Самер Шехаден. Он помогал родственникам в выезде в район боевых действий в Сирии и установлении контактов с террористами. Кроме того, он активно распространял идеи исламистов среди мусульман, используя, в частности, систему мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp.

Обвиненные в терроризме, по данным газеты, пока скрываются от правосудия. Они находятся вне Европы. Спецслужбы установили, в частности, что бывший пражский имам нашел пристанище в Мавритании.