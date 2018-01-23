Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.01:
$ 56.63
€ 69.27
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава минторга США назвал устаревшими данные о том, что Трамп недоволен его работой

Международная панорама
23 января, 3:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, января. /ТАСС

При этом Уилбур Росс в разговоре с CNN отказался подробно комментировать свои отношения с президентом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр торговли США Уилбур Росс

Министр торговли США Уилбур Росс

© AP Photo/Kin Cheung

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Предположения, будто президент США Дональд Трамп недоволен работой министра торговли Уилбура Росса, устарели и не являются актуальными. Об этом заявил сам министр в понедельник по телефону телекомпании CNN.

Его просили прокомментировать публикацию информационного портала Axios о том, что глава государства критикует своего министра торговли за "ужасные сделки". "Эта история уже устарела. Достаточно посмотреть на пресс-релиз Белого дома, на пресс-релиз президента", - лаконично заявил Росс.

"Я благодарю вас за расспросы", - добавил он перед тем, как повесить трубку телефона.

По данным портала, Трамп критиковал умственные способности и компетентность 80-летнего главы министерства торговли США и выразил разочарование соглашениями с Китаем, которые готовил Росс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кировское МВД проверят после задержания начальника регионального ГИБДД
2
Трое россиян вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет по версии Forbes
3
В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий незарегистрированные браки к официальным
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
"Мы можем применить оружие": военный летчик — о перехватах самолетов НАТО
6
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
7
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама