Глава минторга США назвал устаревшими данные о том, что Трамп недоволен его работой

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Предположения, будто президент США Дональд Трамп недоволен работой министра торговли Уилбура Росса, устарели и не являются актуальными. Об этом заявил сам министр в понедельник по телефону телекомпании CNN.

Его просили прокомментировать публикацию информационного портала Axios о том, что глава государства критикует своего министра торговли за "ужасные сделки". "Эта история уже устарела. Достаточно посмотреть на пресс-релиз Белого дома, на пресс-релиз президента", - лаконично заявил Росс.

"Я благодарю вас за расспросы", - добавил он перед тем, как повесить трубку телефона.

По данным портала, Трамп критиковал умственные способности и компетентность 80-летнего главы министерства торговли США и выразил разочарование соглашениями с Китаем, которые готовил Росс.