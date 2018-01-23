Пучдемон считает, что его возвращение в Барселону стало бы хорошей новостью для испанцев

МАДРИД, 23 января. /ТАСС/. Бежавший в Бельгию бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон выразил мнение, что его возвращение в Барселону стало бы хорошей новостью для испанцев. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции, которую транслировал телеканал 24 horas.

Как считает экс-глава регионального правительства, каталонская проблема "не является внутренним делом" пиренейского королевства. "Это европейский вопрос, - отметил он. - Любая возможность установить свободный диалог - это хорошая новость". "Мое возвращение в Барселону стало бы хорошей новостью не только для каталонцев, которые меня поддерживают, но и для испанцев и их демократии, потому что это стало бы первым шагом для восстановления демократии", - утверждает Пучдемон.

По его словам, "возможность свободно разговаривать и вести обсуждения - часть европейских ценностей, это помогает в разрешении проблем". "Лучшее, что можно сделать, - уважать результаты выборов [21 декабря прошлого года]", - сказал он, добавив, что мог бы вернуться в Испанию, если бы Мадрид признал итоги волеизъявления.

В понедельник председатель парламента Каталонии Роже Торрен выдвинул кандидатуру Пучдемона на пост главы правительства автономии. На территории Испании действует ордер на арест бывшего лидера региона. Если он вернется из Бельгии в пиренейское королевство, его могут задержать.

До конца января в парламенте Каталонии должны состояться первые дебаты по кандидатуре будущего лидера автономии. На них претендент на пост главы региона представляет свою программу и запрашивает доверие депутатов. По итогам дебатов проходит голосование, кандидату нужно заручиться поддержкой абсолютного большинства парламентариев. Если этого не происходит, через два дня в палате вновь устраиваются дебаты и голосование, однако в данном случае претенденту достаточно уже поддержки простого большинства.

Сторонники Пучдемона предлагали, чтобы его вступление в должность было осуществлено дистанционно либо через представителя. Мадрид настаивает на том, что кандидат на пост главы Каталонии должен лично явиться в парламент региона.