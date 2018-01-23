Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 56.41
€ 69.07
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вице-президент США посетил Стену Плача

Международная панорама
23 января, 15:29 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 23, января. /ТАСС

У главной иудейской святыни Майкла Пенса сопровождали главный раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович и посол США в Израиле Дэвид Фридман

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 января. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс завершил во вторник визит в Израиль посещением Стены Плача в Иерусалиме. У главной иудейской святыни, которая формально расположена в восточной части древнего города, его сопровождали главный раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович и посол США в Израиле Дэвид Фридман, но рядом с Пенсом не было видно представителей израильского руководства, что вызвано неурегулированностью статуса этого места.

Трансляцию посещения святыни американским вице-президентом осуществляло в Twitter посольство США в еврейском государстве. Пенс не стал отвечать на вопросы ожидавших его у Стены Плача журналистов, которые пытались спросить его о том, что он чувствует при посещении святыни.

22 мая 2017 года президент США Дональд Трамп стал первым действующим главой американской администрации, который посетил религиозные святыни Старого города Иерусалима - Храм Гроба Господня и Стену Плача. Старый город Иерусалима, по мнению международного сообщества, является спорной территорией. Палестинцы настаивают на том, что Восточный Иерусалим должен стать столицей палестинского государства, Израиль же считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей. 6 декабря прошлого года глава Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе туда американской дипмиссии.

Палестинские власти вслед за декларацией хозяина Белого дома отказались от контактов с представителями Вашингтона. В результате, в ходе нынешнего визита Пенс, вопреки обыкновению, не будет проводить встречи с палестинским руководством, а после посещения Стены Плача направится в аэропорт. Таким образом, вице-президент во вторник завершает свое ближневосточное турне, в ходе которого он посетил Египет, Иорданию и Израиль. В еврейском государстве он провел три дня, в ходе которых вице-президент выступил в Кнессете (парламенте), встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом страны Реувеном Ривлином, а также посетил Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США Израиль
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"
2
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
3
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2
4
Кировское МВД проверят после задержания начальника регионального ГИБДД
5
Лавров поинтересовался у Bloomberg, чем же он болеет
6
Семья фигуриста Букина в шоке от решения МОК о недопуске спортсмена на Игры
7
Склад метрополитена на севере Москвы горит на площади 200 кв. метров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама