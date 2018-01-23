Вице-президент США посетил Стену Плача

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 января. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс завершил во вторник визит в Израиль посещением Стены Плача в Иерусалиме. У главной иудейской святыни, которая формально расположена в восточной части древнего города, его сопровождали главный раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович и посол США в Израиле Дэвид Фридман, но рядом с Пенсом не было видно представителей израильского руководства, что вызвано неурегулированностью статуса этого места.

Трансляцию посещения святыни американским вице-президентом осуществляло в Twitter посольство США в еврейском государстве. Пенс не стал отвечать на вопросы ожидавших его у Стены Плача журналистов, которые пытались спросить его о том, что он чувствует при посещении святыни.

22 мая 2017 года президент США Дональд Трамп стал первым действующим главой американской администрации, который посетил религиозные святыни Старого города Иерусалима - Храм Гроба Господня и Стену Плача. Старый город Иерусалима, по мнению международного сообщества, является спорной территорией. Палестинцы настаивают на том, что Восточный Иерусалим должен стать столицей палестинского государства, Израиль же считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей. 6 декабря прошлого года глава Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе туда американской дипмиссии.

Палестинские власти вслед за декларацией хозяина Белого дома отказались от контактов с представителями Вашингтона. В результате, в ходе нынешнего визита Пенс, вопреки обыкновению, не будет проводить встречи с палестинским руководством, а после посещения Стены Плача направится в аэропорт. Таким образом, вице-президент во вторник завершает свое ближневосточное турне, в ходе которого он посетил Египет, Иорданию и Израиль. В еврейском государстве он провел три дня, в ходе которых вице-президент выступил в Кнессете (парламенте), встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом страны Реувеном Ривлином, а также посетил Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме.