СМИ: Турция освободила от террористов 18 населенных пунктов в Африне

АНКАРА, 23 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции освободили от террористов 18 населенных пунктов на севере Сирии в рамках операции "Оливковая ветвь". Об этом, как сообщил телеканал Haberturk, говорится в распространенном заявлении по итогам заседания турецкого руководства под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана.

"ВС Турции проводят операцию "Оливковая ветвь" на севере Сирии против террористов из Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" (ДС) и экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС). На четвертый день ее проведения от террористов освобождены 18 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

После заседания выступил также официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, который вновь подчеркнул, что операция Анкары "нацелена только против террористических группировок, а не на какие-либо этнические группы" в регионе.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и связанной с ними ДС в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили более 170 целей в Африне. Известно уже о двух погибших турецких военнослужащих.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря курдской группировки "Силы демократической Сирии", в результате операции ВВС Турции погибли не менее 18 человек. Турецкий Генштаб настаивает на том, что все погибшие "являются террористами".