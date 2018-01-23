Додон: Молдавия будет настаивать на активизации диалога по Приднестровью в 2018 году

КИШИНЕВ, 23 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон высказался за активизацию переговоров по приднестровской проблематике в расширенном формате. Как сообщил глава республики во вторник на своей странице в Facebook, об этом он проинформировал на встрече с иностранными дипломатами.

"Мы будем настаивать на регулярном проведении встреч в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС)", - написал Додон.

Что касается переговорной повестки, то глава Молдавии считает необходимым сосредоточиться на выполнении договоренностей, достигнутых на последней встрече в расширенном формате в Вене в конце 2017 года. "С нашей стороны будет уделяться особое внимание решению восьми основных вопросов, включенных в пакет решений социальных и экономических проблем жителей с обоих берегов Днестра. Основа данных решений была заложена в ходе моей встречи с руководителем приднестровской администрации Вадимом Красносельским в январе 2017 года", - отметил президент.

На этой встрече стороны договорились сконцентрироваться на вопросах свободы перемещения граждан, железнодорожного сообщения, признания документов, выдаваемых в непризнанной республике, а также блокирования связи.

Участники формата "пять плюс два" договаривались встречаться не реже шести раз в год, однако в 2017 году им удалось провести только одно заседание. На фоне обострения отношений между Кишиневом и Тирасполем МИД РФ неоднократно призывал посредников подключится к переговорам. Однако председательствовавшая в ОБСЕ Австрия обуславливала встречу в расширенном составе какими-то договоренностями по проблемным вопросам, которых Кишинев и Тирасполь должны были предварительно достичь на двустороннем уровне. Представители РФ и Приднестровья называли такую позицию неприемлемой.