СМИ: "Сирийская свободная армия" взяла под контроль деревню и несколько высот в Африне

ТАСС, 23 января. Оппозиционная сирийскому правительству группировка "Сирийская свободная армия" (ССА) взяла под контроль населенный пункт Хамам и несколько высот в районе Африн на северо-западе Сирии в рамках операции "Оливковая ветвь", которую проводят ВС Турции. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News Arabia.

Информации о погибших среди бойцов ССА пока не поступало.

В то же время, на информационном сайте преимущественно курдской коалиции "Силы демократической Сирии" сообщается, что "в результате спецопераций [курдов] против турецких сил задокументирована гибель 53 человек, ранения получили 38". Отмечается, что потери понесли как турецкие ВС, так и ССА.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских "Сил народной самообороны" и связанной с ними партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили более 170 целей в Африне. Официально известно о двух погибших в боях турецких военнослужащих.