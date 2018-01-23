СМИ: Пучдемон дважды поцеловал испанский флаг в Дании

МАДРИД, 23 января. /ТАСС/. Бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон дважды поцеловал испанский флаг во время своей поездки в Данию. Об этом сообщила во вторник газета La Vanguardia.

Издание распространило видео, на котором к политику, сидящему за столиком в кафе вместе с двумя мужчинами, подошел испанец с государственным символом пиренейского королевства. "Смотри, Пучдемон, у меня тут испанский флаг, который, как я знаю, тебе нравится, - сказал молодой человек. - Поцелуй его, пожалуйста".

В ответ на такое необычное предложение, бывший каталонский лидер с улыбкой дважды поцеловал полотнище. "У меня нет никаких проблем с Испанией", - заверил Пучдемон. "Когда вернешься в Испанию, тебя ждет тюрьма", - сказал напоследок экс-главе Каталонии автор видео.

Бывший региональный лидер бежал в конце октября прошлого года в Брюссель. В Испании его обвиняют в бунте, мятеже и растрате после событий, связанных со стремлением ряда каталонских политиков добиться выхода автономной области из состава страны. В понедельник Пучдемон впервые покинул Бельгию и направился в Данию по приглашению Копенгагенского университета для участия в дебатах о будущем региона.

Председатель парламента Каталонии Роже Торрен выдвинул кандидатуру Пучдемона на пост главы правительства автономии после выборов 21 декабря прошлого года. Сторонники экс-лидера региона предлагали, чтобы его вступление в должность было осуществлено дистанционно либо через представителя. Мадрид настаивает на том, что кандидат на пост главы Каталонии должен лично явиться в парламент автономии.