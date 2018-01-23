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Либеральная партия Молдавии хочет лишить русский статуса языка межнационального общения

Международная панорама
23 января, 16:04 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 23, января. /ТАСС

Лидер либералов считает, что на территории Молдавии может быть только один язык межнационального общения - государственный румынский язык

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КИШИНЕВ, 23 января. /ТАСС/. Либеральная партия Молдавии, выступающая за объединение с Румынией и вступление страны в НАТО, предложила лишить русский язык статуса "языка межнационального общения".

"Мы обратимся в Конституционный суд с требованием пересмотреть пять законов, которые закрепляют за русским статус языка межнационального общения, в том числе закон о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам", - заявил во вторник журналистам лидер либералов, экс-председатель парламента Михай Гимпу. Он напомнил, что статус "языка межнационального общения" был закреплен в законе о функционировании языков, который был принят еще в 1989 году.

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"Это неприемлемо, на территории Молдавии может быть только один язык межнационального общения - государственный румынский язык", - отметил Гимпу. Он обратил внимание на конституцию, где говорится, что "государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков".

На минувшей неделе либералы также выступили с инициативой выхода Молдавии из состава СНГ. Со своей стороны президент Молдавии Игорь Додон заявил, что эти инициативы связаны с предстоящими в нынешнем году выборами, на которых, как свидетельствуют опросы, теряющие популярность либералы могут не преодолеть шестипроцентный барьер. В правящей Демократической партии Молдовы также связывают инициативы либералов с началом "избирательной кампании".

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