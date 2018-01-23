Лидер правящей партии заявил, что отстранение Додона приведет к росту его популярности

КИШИНЕВ, 23 января. /ТАСС/. Правящая в Молдавии Демократическая партия не намерена ставить вопрос об отставке президента Игоря Додона, так как это приведет к еще большему росту его популярности. Об этом заявил во вторник ее лидер Владимир Плахотнюк в интервью молдавскому интернет изданию "Deschide.md".

"Последний социологический анализ показывает, что если мы сейчас попытались бы отстранить президента, особенно если бы его отстранение не было юридически и политически подготовлено, это привело бы к росту его легитимности, а не к его отстранению", - сказал Плахотнюк, имея в виду, что импичмент главе государства можно объявить через референдум. Однако последние социологические опросы показали, что Додон является самым популярным политиком в стране, а поддерживающая его Партия социалистов может получить на выборах до 50% голосов в парламенте. Демократы же могут не попасть в парламент из-за того, что их рейтинг колеблется в рамках проходного барьера в 6%.

"И угадайте, кого обвинили бы в этом случае. Конечно, Плахотнюка. Оппоненты сказали бы, что это я хотел референдум, чтобы помочь Игорю Додону расти", - пояснил лидер ДПМ, подчеркнув вместе с тем, что вопрос отстранения Додона "остается открытым", особенно в условиях, когда президент продолжает делать шаги "по несоблюдению положений конституции". Он отметил, что юристы партии "над этим вопросом тщательно работают".

Лидер ДПМ также посетовал на разногласия между противостоящими президенту правыми партиями.

"Если бы был политический диалог между правыми партиями, будь то оппозиция или власти, я думаю, что к этому вопросу можно было бы подойти интересным способом. Но справа только война и недоверие, полное разделение", - заметил Плахотнюк.

Президент против правительства

Противостояние между всенародно избранным президентом и правящей проевропейской коалицией в парламенте и правительством, которые сформировала ДПМ, накаляется уже целый год. Если демократы настаивают на продолжении политики евроинтеграции, то Додон выступает за восстановление стратегического партнерства с Россией и проведение сбалансированной внешней политики, учитывающей прежде всего интересы молдавского государства.

Отношения между ветвями власти в республике достигли пика после того, как Конституционный суд разрешил временно отстранять главу государства от власти в тех случаях, когда он отказывается подписывать законы и назначения непопулярных чиновников. По решению КС, соответствующие полномочия президента в таком случае делегируются председателю парламента или премьеру, которые вместо него подписывают соответствующие документы.

Додон считает, что решение КС свидетельствует "об узурпации власти" и пригрозил судьям, что в будущем они ответят за свои действия. Он также призвал граждан страны поддержать предложение о переходе к президентской форме правления республикой, с которым выступили социалисты. Вместе с тем, глава Молдавии не поддержал предложения организовать массовые протесты против власти. Он предложил своим сторонникам готовиться в предстоящим в нынешнем году парламентским выборам, чтобы получить большинство в парламенте и сформировать кабинет министров.