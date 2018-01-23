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Макрон в беседе с Эрдоганом выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Сирии

Международная панорама
23 января, 22:25 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 23, января. /ТАСС

Президент Франции назвал первоочередной задачей открытие гуманитарного доступа гражданскому населению

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ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Франция обеспокоена ухудшением гуманитарной ситуации в Сирии, особенно в Восточной Гуте и провинции Идлиб. Об этом французский президент Эмманюэль Макрон заявил в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, говорится в распространенном во вторник заявлении Елисейского дворца.

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"Президент подчеркнул обеспокоенность Франции в связи с серьезным ухудшением гуманитарной ситуации, особенно в провинции Идлиб и в Восточной Гуте", - отмечается в коммюнике. "Незамедлительное открытие гуманитарного доступа гражданскому населению должно оставаться первоочередной задачей", - считает французский лидер.

В заявлении Елисейского дворца также говорится, что "президент Франции в разговоре с турецким коллегой выразил обеспокоенность в связи с операцией, начатой в субботу в Африне". В коммюнике отмечается, что Макрон "вновь заявил о необходимости, с одной стороны, бороться против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) и всеми джихадистскими силами, и, с другой стороны, - обеспечивать необходимые гуманитарные условия для гражданского населения и содействовать созданию условий для долгосрочного политического решения".

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Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
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Макрон, Эмманюэль Эрдоган, Реджеп Тайип
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