Макрон в беседе с Эрдоганом выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Сирии

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Франция обеспокоена ухудшением гуманитарной ситуации в Сирии, особенно в Восточной Гуте и провинции Идлиб. Об этом французский президент Эмманюэль Макрон заявил в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, говорится в распространенном во вторник заявлении Елисейского дворца.

"Президент подчеркнул обеспокоенность Франции в связи с серьезным ухудшением гуманитарной ситуации, особенно в провинции Идлиб и в Восточной Гуте", - отмечается в коммюнике. "Незамедлительное открытие гуманитарного доступа гражданскому населению должно оставаться первоочередной задачей", - считает французский лидер.

В заявлении Елисейского дворца также говорится, что "президент Франции в разговоре с турецким коллегой выразил обеспокоенность в связи с операцией, начатой в субботу в Африне". В коммюнике отмечается, что Макрон "вновь заявил о необходимости, с одной стороны, бороться против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) и всеми джихадистскими силами, и, с другой стороны, - обеспечивать необходимые гуманитарные условия для гражданского населения и содействовать созданию условий для долгосрочного политического решения".