CNN: Трамп отстает по популярности от возможных кандидатов-демократов на выборах 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уступает по популярности демократам, которые предположительно могут выставить свою кандидатуру на выборах главы государства в 2020 году. Он проиграл бы президентскую гонку, если бы выборы состоялись прямо сейчас. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты нового социологического опроса, проведенного телекомпанией CNN.

Согласно распространенным данным, если бы волеизъявление проходило в этом месяце, то нынешний президент-республиканец проиграл бы сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу, экс-президенту США Джозефу Байдену, а также известной американской телеведущей Опре Уинфри. Все они рассматриваются политологами как возможные кандидаты от Демократической партии на следующих президентских выборах.

В случае если бы Трамп вышел в финальный тур выборов против Сандерса, то за него проголосовало бы 42% респондентов, в то время как за сенатора - 55%, следует из результатов опроса. В случае с Байденом Трамп проиграл бы ему 17 процентных пунктов (40% против 57%). За Уинфри проголосовал бы 51% опрошенных (42% - поддержали бы Трампа).

Сандерс участвовал в американских выборах 2016 года, однако окончательным кандидатом от демократов тогда стала Хиллари Клинтон, в итоге проигравшая Трампу. Ни Сандерс, ни Байден пока однозначно не заявляли, что откажутся от участия в следующей президентской гонке. Последний два года назад решил не баллотироваться, так как, по его словам, тяжело переживал смерть своего сына, скончавшегося от рака.

Слухи о возможном вступлении в борьбу за Белый дом Уинфри стали муссироваться в СМИ после того, как она, выступая на церемонии вручения премии "Золотой глобус", заявила, что женщины в США должны добиваться руководящих постов. Кроме того, близкая подруга Уинфри в эфире телеканала CBS сообщила, что та заинтригована идеей баллотироваться на президентских выборах.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года. Белый дом неоднократно заявлял, что Трамп, вступивший в должность главы государства в январе прошлого года, будет баллотироваться на второй срок. Его бывший главный стратег Стивен Бэннон высказывал мнение, что Трамп одержит в 2020 году оглушительную победу.