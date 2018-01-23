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Пентагон: США прекратят снабжать сирийские группировки, если они воюют не только с ИГ

Международная панорама
23 января, 22:48 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Представитель минобороны Адриан Рэнкин-Гэллоуэй отметил, что военные Соединенных Штатов ведут подготовку местных союзных сил с целью добиться стабильности в районах, освобожденных от террористов

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ВАШИНГТОН, 23 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США прекратят оказывать поддержку вооруженным формированиям в Сирии, которые используют поставленное им вооружение и технику не только для борьбы с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом ТАСС сообщил представитель американского министерства обороны, майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Он отметил, что сейчас военные Соединенных Штатов ведут подготовку местных союзных сил с целью добиться стабильности в районах, освобожденных от ИГ. "Эти местные силы также должны предотвратить отток террористов ИГ по мере того, как их физическое присутствие в Сирии подходит к концу, - добавил Рэнкин-Гэллоуэй. - США нацелены на разгром ИГ и других террористических группировок в Сирии, а также на то, чтобы не дать им вернуться в освобожденные районы".

Представитель Пентагона заверил, что США продолжат сотрудничать с "Силами демократической Сирии" (СДС). Кроме того, Вашингтон всегда "давал Турции ясно понять, что поставки оружия СДС, которые в том числе состоят из курдских элементов, будут ограниченными и предназначенными для конкретных миссий". "В соответствии с этой политикой мы рассматриваем вопрос о корректировке военной поддержки, оказываемой нашим курдским партнерам, - продолжил майор. - Мы не приветствуем применение предоставленных коалицией вооружений и оборудования в иных целях, а не только для разгрома ИГ".

"Если мы обнаружим, что какая-либо группа или лица нарушили эту договоренность, мы проведем расследование и в случае необходимости прекратим это снабжение", - подчеркнул Рэнкин-Гэллоуэй. Он напомнил, что в начале июля прошлого года США прекратили поддерживать группировку, которая начала действовать против сирийских правительственных войск. "Политика Министерства обороны заключается в том, чтобы прекратить помогать проверенным формированиям сирийской оппозиции, которые проводят операции, направленные не только против ИГ", - добавил собеседник агентства.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и связанной с ними партии "Демократический союз" (ДС) в сирийском районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. По последним данным, в ходе операции самолеты ВВС Турции поразили более 170 целей в Африне. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря курдской группировки СДС, в результате операции ВВС Турции погибли не менее 18 человек. Турецкий Генштаб настаивает на том, что все погибшие "являются террористами".

Представитель Пентагона в свою очередь утверждал, что США привержены безопасности "своего союзника по НАТО Турции". Вашингтон готов поддержать усилия Анкары, направленные на противодействие "угроз со стороны Рабочей партии Курдистана".

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