Мадуро заявил о готовности участвовать в президентских выборах в Венесуэле

ТАСС, 23 января. Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов принять участие в новых выборах главы южноамериканского государства. Об этом сообщило во вторник Венесуэльское агентство новостей.

Ранее в тот же день Конституционная ассамблея (КА) страны постановила, что голосование должно пройти до 30 апреля текущего года. Ранее предполагалось, что выборы будут организованы в конце второго полугодия.

По словам Мадуро, решение КА будет способствовать укреплению демократии и мира в Боливарианской Республике.

На состоявшихся 10 декабря 2017 года выборах представители Единой социалистической партии Венесуэлы, которую возглавляет Мадуро, победили почти в 300 из 335 муниципалитетов страны. На губернаторских выборах в октябре социалисты обошли соперников в 18 регионах из 23, а позднее победили на повторном голосовании в штате Сулия.