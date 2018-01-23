Генштаб ВС Турции заявил об "уничтожении 260 террористов" в Африне

АНКАРА, 23 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции в ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне "уничтожили 260 террористов". Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Генштаба ВС Турции, которое поступило в распоряжение ТАСС.

"По последним данным, в ходе операции было уничтожено не менее 260 террористов "Сил народной самообороны", "Демократического союза", Рабочей партии Курдистана и экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - утверждает Генштаб.