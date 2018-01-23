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NYT: Коми ответил на вопросы следователей в связи с расследованием по РФ в США

Международная панорама
23 января, 23:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, января. /ТАСС

Следователей интересовала информация, касающаяся служебных записок бывшего директора ФБР, составленных еще до его увольнения с этой должности, сообщает газета

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НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Бывший директор ФБР Джеймс Коми ответил на вопросы сотрудников аппарата спецпрокурора США Роберта Мюллера в связи с расследованием о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года. Об этом во вторник сообщила электронная версия газеты The New York Times.

По сведениям двух ее источников, Коми встретился с подчиненными Мюллера в прошлом году. Следователей интересовала информация, касающаяся его служебных записок, составленных еще до увольнения с поста директора ФБР. В одной из них говорилось, что Трамп якобы просил Коми прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. На основе этих записок политические оппоненты американского лидера заявляли, что против него следует выдвинуть обвинения в препятствовании правосудию.

Трамп отправил Коми в отставку в мае 2017 года, указав, что был не удовлетворен его работой. Противники Трампа неоднократно утверждали, что, уволив Коми, президент вмешался в разбирательство по РФ и нарушил закон.

Ранее во вторник стало известно, что министр юстиции США Джефф Сешнс стал первым членом кабинета в администрации Трампа, который ответил на вопросы сотрудников аппарата Мюллера в связи с расследованием по РФ. Данная встреча имела место на прошлой неделе и продолжалась нескольких часов.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Мюллер, являющийся, как и Коми, бывшим директором ФБР, был назначен спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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