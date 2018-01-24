Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 56.41
€ 69.07
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США не примут предложения России о новом механизме расследования химатак в Сирии

Международная панорама
24 января, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Постпред США при ООН Никки Хейли напомнила, что "Россия три раза пользовалась правом вето в Совете безопасности, и этим сломила сложившийся механизм"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 января. Вашингтон не примет предложение Москвы о создании нового механизма расследования химических атак. Об этом постпред США при ООН Никки Хейли заявила во вторник на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Сирии.

Смотрите также

Химоружие в Сирии: откуда в стране появились запрещенные вещества

"США не примут никакое предложение России, если оно будет противодействовать движению международного сообщества к правде", - сказала Хейли. По ее словам, США "возобновят режим совместного расследования химических атак прямо сейчас, если Россия будет готова сотрудничать".

Постпред напомнила, что "Россия три раза пользовалась правом вето в Совете безопасности, и этим сломила сложившийся механизм". По мнению Хейли, эти действия РФ "подрывают созданный механизм".

Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на активистов организации "Белые каски", что "сирийское правительство осуществило в понедельник атаку с применением, предположительно, отравляющего газа, в результате которой пострадали примерно 20 мирных жителей" в подконтрольном вооруженным группировкам районе города Дума в окрестностях Дамаска. Сирийское правительство, по информации агентства, отрицает применение химического оружия. В свою очередь телеканал Al Mayadeen сообщил, что по меньшей мере двое детей погибли, 30 человек пострадали в результате отравления хлоридом аммония в одном из пригородов сирийской столицы. По его информации, порошок, обладающий ядовитыми свойствами, был распространен под видом пищевой соли в районе Восточная Гута под Дамаском.

Совет Безопасности ООН во вторник по инициативе России собрался на открытое заседание для обсуждения ситуации в Сирии, в том числе новых утверждений о применении химического оружия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хейли, Никки
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Бурятии
2
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"
3
Песков надеется, что МОК прояснит ситуацию с приглашением на ОИ Шипулина, Ана и Устюгова
4
Марат Башаров ответил на критику "Движения вверх" со стороны родственников спортсменов
5
Семья фигуриста Букина в шоке от решения МОК о недопуске спортсмена на Игры
6
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
7
Порошенко и Волкер обсудили размещение миссии ООН в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама