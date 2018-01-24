США не примут предложения России о новом механизме расследования химатак в Сирии

ТАСС, 24 января. Вашингтон не примет предложение Москвы о создании нового механизма расследования химических атак. Об этом постпред США при ООН Никки Хейли заявила во вторник на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Сирии.

"США не примут никакое предложение России, если оно будет противодействовать движению международного сообщества к правде", - сказала Хейли. По ее словам, США "возобновят режим совместного расследования химических атак прямо сейчас, если Россия будет готова сотрудничать".

Постпред напомнила, что "Россия три раза пользовалась правом вето в Совете безопасности, и этим сломила сложившийся механизм". По мнению Хейли, эти действия РФ "подрывают созданный механизм".

Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на активистов организации "Белые каски", что "сирийское правительство осуществило в понедельник атаку с применением, предположительно, отравляющего газа, в результате которой пострадали примерно 20 мирных жителей" в подконтрольном вооруженным группировкам районе города Дума в окрестностях Дамаска. Сирийское правительство, по информации агентства, отрицает применение химического оружия. В свою очередь телеканал Al Mayadeen сообщил, что по меньшей мере двое детей погибли, 30 человек пострадали в результате отравления хлоридом аммония в одном из пригородов сирийской столицы. По его информации, порошок, обладающий ядовитыми свойствами, был распространен под видом пищевой соли в районе Восточная Гута под Дамаском.

Совет Безопасности ООН во вторник по инициативе России собрался на открытое заседание для обсуждения ситуации в Сирии, в том числе новых утверждений о применении химического оружия.