В ООН заявили, что кризис с беженцами вскрыл слабость системы интеграции в Европе

ДАВОС, 24 января. /ТАСС/. Кризис, вызванный массовым притоком беженцев и мигрантов в Европу в последние годы, продемонстрировал слабость системы интеграции в европейских странах. Такое мнение высказал во вторник на сессии Всемирного экономического форума в Давосе верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Традиционная система проверки и приема беженцев была хороша для небольшого числа прибывающих. Однако в условиях возросшей мобильности, которую мы видели во время недавнего кризиса, эта система потерпела коллапс", - констатировал Гранди. Это проявилось, пояснил он, как в сбое в системе приема беженцев, так и в отсутствии должной солидарности между странами. "Европа больше не единодушна", - подчеркнул верховный комиссар, напомнив, что в некоторых государствах приток беженцев вызвал реакцию "Больше не надо!"

"Этот кризис вскрыл также глубокую слабость интеграции [мигрантов и беженцев], - отметил Гранди, обратив внимание на "разрывы и ограничения" в "процессе интеграции в Европе". Многие из живущих в Европе мигрантов во втором и третьем поколении считаются "проблемными людьми", напомнил он, добавив, что "это свидетельствует о провале интеграции". По словам Гранди, "в этих вопросах в Европе в будущем действительно необходимы перемены".

По данным Международной организации по миграции, в 2015 году в Европу по Средиземному морю прибыли более миллиона беженцев и мигрантов, в 2016-м - более 363 тыс., в 2017-м - более 171 тыс. С начала нынешнего года число прибывших уже превысило 4,4 тыс. человек.