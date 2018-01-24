Белый дом раскритиковал законопроект о миграции, предложенный представителями обеих партий

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Белый дом раскритиковал во вторник законопроект о защите детей нелегалов, ранее подготовленный республиканцем Линдси Грэмом (штат Южная Каролина) и демократом Диком Дурбиным (штат Иллинойс). Пресс-секретарь президента Сара Сандерс назвала его "совершенно неприемлемым".

Вкратце данная инициатива "совершенно неприемлема для президента и будет объявлена "мертворожденной", отметила она на регулярном брифинге для журналистов.

В понедельник республиканцы и демократы смогли достичь определенных договоренностей, так что Конгресс не допустил затяжного коллапса правительства США. Главным предметом спора между законодателями, который и повлек за собой закрытие госучреждений, стало требование демократов о включении в текст резолюции мер по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними.

Фракции заключили сделку - законопроект о временном финансировании будет принят, но сразу после этого начинаются переговоры по миграционной реформе. Если они ни к чему не приведут, после 8 февраля верхняя палата рассмотрит законопроект о защите детей нелегалов, ранее подготовленный республиканцем Грэмом и демократом Дурбиным, хотя официально инициатива в Сенат еще не внесена.