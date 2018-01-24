СМИ: 28 человек погибли в результате двойного теракта в Бенгази

ТАСС, 24 января. Жертвами двойного теракта, совершенного во вторник в ливийском городе Бенгази, стали 28 человек. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в восточном квартале Эс-Сальмани рядом с одной из крупнейших мечетей города, откуда в тот момент после вечерней молитвы выходили люди. Спустя полчаса, когда на место прибыли сотрудники правопорядка и медики, рядом был подорван еще один автомобиль.

По поступающей информации, в терактах погиб Ахмед Али аль-Фитруи - начальник следственно-разыскного отдела при главном командовании Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. В числе пострадавших - шеф управления контрразведки ливийской разведывательной службы бригадный генерал Махди аль-Фаллях.

Ранее информационный интернет-портал Libya Akhbar сообщал, что в результате двойного теракта погибли 13 человек, еще 33 получили ранения.

Бенгази, расположенный в тысяче километров к востоку от Триполи, считается колыбелью ливийской революции 17 февраля 2011 года. С мая 2014 года в городе продолжаются боевые действия, которые начались после того, как фельдмаршал Хафтар объявил о начале операции "Достоинство Ливии" по искоренению терроризма в стране.

Его формирования, поддерживающие власти на востоке (Палату представителей - избранный парламент), долгое время пытались вытеснить окопавшихся в городе экстремистов, среди которых было немало боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) и связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) группировок. О полном освобождении Бенгази Хафтар объявил только в июле 2017 года.