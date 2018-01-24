Франция изучит предложение России о новой структуре для расследования химатак в Сирии

ООН, 24 января. /ТАСС/. Франция рассмотрит предложение России о создании новой международной структуры для расследования химических атак в Сирии. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности (СБ) постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

По его словам, "подавляющее большинство членов Совбеза" недовольно тем, что зашли в тупик дискуссии о создании новой структуры взамен прекратившего существование в конце 2017 года Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. "В этом контексте мы принимаем к сведению предложение России. Мы рассмотрим это предложение", - сказал дипломат, добавив, что Париж при изучении идей Москвы будет отталкиваться от собственных принципов.

Делаттр также заявил, что новая международная коалиция по борьбе с безнаказанностью за применение химического оружия, сформированная в Париже, не подменит, а дополнит международные механизмы.

Совет Безопасности ООН во вторник по инициативе России собрался на экстренное заседание для обсуждения ситуации вокруг сообщений о новом применении химического оружия в Сирии. На встрече постпред РФ при ООН объявил о внесении на рассмотрение СБ резолюции о создании новой международной структуры для расследования химических атак в Сирии, которая будет работать "на основе безупречных и неопровержимых данных".