Лондон призывает Москву убедить Асада отказаться от химоружия

ТАСС, 24 января. Великобритания считает, что Россия должна убедить сирийские власти прекратить использовать химическое оружие. С таким утверждением выступил во вторник заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

"Мы призываем Россию убедить своих сирийских друзей в необходимости полного выполнения условий по прекращению использования химоружия в Сирии", - сказал Аллен. Он отметил, что "Россия оказывает большое влияние на [президента Сирии Башара] Асада".

"Великобритания безоговорочно осуждает варварские и незаконные действия в Сирии. Необходимо восстановить механизм совместного расследования химических атак. Великобритания удвоит усилия в этом вопросе", - подчеркнул Аллен.

Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на активистов организации "Белые каски", что "сирийское правительство осуществило в понедельник атаку с применением, предположительно, отравляющего газа, в результате которой пострадали примерно 20 мирных жителей" в подконтрольном вооруженным группировкам районе города Дума в окрестностях Дамаска. Сирийское правительство, по информации агентства, отрицает применение химического оружия. В свою очередь телеканал Al Mayadeen сообщил, что по меньшей мере двое детей погибли, 30 человек пострадали в результате отравления хлоридом аммония в одном из пригородов сирийской столицы. По его информации, порошок, обладающий ядовитыми свойствами, был распространен под видом пищевой соли в районе Восточная Гута под Дамаском.

Совет Безопасности ООН во вторник по инициативе России собрался на открытое заседание для обсуждения ситуации в Сирии, в том числе новых утверждений о применении химического оружия.