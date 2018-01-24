СМИ: венесуэльских мигрантов в Колумбии забросали бутылками с зажигательной смесью

ТАСС, 24 января. Группа примерно из 900 выходцев из Венесуэлы, проживающих на одной из спортивных площадок колумбийского города Кукута, подверглась нападению местных жителей. Как сообщила во вторник газета El Universal, мигрантов забросали бутылками с зажигательной смесью, никто их них не пострадал.

Полиция Кукуты смогла задержать троих участников нападения - молодых людей из района, где находится спортплощадка. Глава администрации Кукуты Сесар Рохас призвал к мирному сосуществованию с мигрантами и подчеркнул, что на этой неделе они должны покинуть площадку. К настоящему времени, судя по фото, опубликованным в его Twitter, венесуэльцы действительно ушли.

По данным колумбийских властей, из охваченной кризисом Венесуэлы на территорию соседней страны перебрались свыше 550 тыс. человек, многие из которых - нелегальные мигранты.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом продовольственных товаров и лекарств. В 2017 году страну на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек.