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СМИ: венесуэльских мигрантов в Колумбии забросали бутылками с зажигательной смесью

Международная панорама
24 января, 1:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

По предварительным данным, никто не пострадал

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ТАСС, 24 января. Группа примерно из 900 выходцев из Венесуэлы, проживающих на одной из спортивных площадок колумбийского города Кукута, подверглась нападению местных жителей. Как сообщила во вторник газета El Universal, мигрантов забросали бутылками с зажигательной смесью, никто их них не пострадал.

Полиция Кукуты смогла задержать троих участников нападения - молодых людей из района, где находится спортплощадка. Глава администрации Кукуты Сесар Рохас призвал к мирному сосуществованию с мигрантами и подчеркнул, что на этой неделе они должны покинуть площадку. К настоящему времени, судя по фото, опубликованным в его Twitter, венесуэльцы действительно ушли.

По данным колумбийских властей, из охваченной кризисом Венесуэлы на территорию соседней страны перебрались свыше 550 тыс. человек, многие из которых - нелегальные мигранты.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом продовольственных товаров и лекарств. В 2017 году страну на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек.

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Политический кризис в Венесуэле
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